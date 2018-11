8, AVENUE LENINE : SALCUTA L’OBSTINEE

Il y a une vedette dans 8, avenue Lénine. Elle s’appelle Salcuta Filan. Elle est née rom en Roumanie, et le film raconte son histoire. Ou plutôt suit son histoire, suit les développements de sa vie en France depuis son arrivée. Les deux réalisatrices, Valérie Mitteaux et Anna Pitoun, ont fini le tournage quinze ans après l’avoir commencé. On découvre Salcuta jeune mère dans un bidonville, on la laisse (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio