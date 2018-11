AGA, LE MONDE COMME IL NE VA PAS

Aga, du Bulgare Milko Lazarov, est une belle métaphore sur le monde d’aujourd’hui, un monde qui va trop vite, où les liens familiaux sont abîmés par les contraintes économiques, où les équilibres humains et la planète sont menacés. Ce n’est pas qu’avant la vie ait été plus douce. Les deux héros du film, Nanouk et son épouse Sedna, sont les représentants attardés de ce monde d’avant. Dans le nord gelé de la (...)



Policultures



Portfolio