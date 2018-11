DE L’AUTRE COTE, TROIS DESTINS DE PHOTOGRAPHES

Elles sont trois, toutes les trois photographes, et sont présentées ensemble à la Maison de l’Amérique latine à Paris. Elles sont trois qui ont en commun d’être originaires d’Allemagne et d’avoir fui l’Allemagne nazie pour se réfugier dans un pays d’Amérique latine. Mais trois à la sensibilité et à l’œuvre différentes, même si elles ont été fortement marquées par l’esthétique des années 30 en Allemagne et en (...)



Policultures



Portfolio