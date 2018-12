2019 AU CENTRE POMPIDOU : VASARELY ET BACON

La première exposition de l’année 2019 au Centre Pompidou sera consacrée à Vasarely, dont ce sera la première grande rétrospective, un peu plus de vingt ans après sa mort. On y verra trois cents œuvres, objets et documents qui mettront en valeur le père de l’art optique. L’exposition le situe aussi dans son époque, et veut souligner son influence sur la culture populaire des années 1960 et 1970. (...)



Policultures



