CINEMA : 2018, L’ANNEE DES AUTRES

2018 aura été une année intéressante pour la fréquentation du cinéma en France. Ce qui retient l’attention, ce n’est pas la baisse de la fréquentation totale (-4% pour un total de 200,5 millions d’entrées), ni non plus, finalement, la bonne tenue des films français ou le recul de la part des films américains. Ce qui retient le plus l’attention, dans cette année, c’est la part croissante des autres films, (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci !