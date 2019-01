MA VIE AVEC JAMES DEAN

Ma vie avec James Dean est un film sympathique. Qu’est-ce qu’un film sympathique ? un film dans lequel on se sent bien, et qu’on a du plaisir à accompagner. Un film qui sait vous accueillir. Tout est assez ténu, pourtant, dans cette histoire d’un réalisateur qui vient présenter son premier film sur la côte normande et picarde. Mais c’est question de ton, de climat, d’écriture d’un réalisateur qui (...)



