ELOGE DU ROUX

Pourquoi tant de chevelures rousses dans la peinture de Jean-Jacques Henner ? Force est de constater qu’on n’en sait fichtrement rien, mais on incline à penser, comme le fait Claire Bessède, conservateur du musée national Jean-Jacques Henner et commissaire de l’exposition sur le « roux » que présente actuellement le musée, qu’il avait une simple et bonne raison : son choix était purement pictural. Il (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio