MOBILE / IMMOBILE/IMMOBILE : UNE EXPOSITION MANIFESTE POUR RALENTIR

Et si le temps était venu de ralentir, de résister à l’injonction de bouger toujours plus ? C’est la question que pose l’exposition qui se tient à Paris aux Archives nationales à l’initiative du Forum vie mobile, sous le titre Mobile /Immobile. Ambivalente, la vitesse qui nous a tant fait bouger est à la fois source de liberté et d’aliénation, constate le Forum. Nous avons beaucoup bougé, et de plus (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio