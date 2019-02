THE RAFT

The raft : le radeau. Ce radeau est celui qui avait été construit en 1973 pour un anthropologue mexicain, Santiago Genoves. Spécialiste des situations de conflit, il avait eu l’idée de réunir, au milieu de l’océan et dans un espace restreint, six femmes et cinq hommes de différentes races, nationalités et religions. Il en attendait, avec une gourmandise certaine, des étincelles : de la violence et des (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci !