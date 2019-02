EBLOUISSANTE COLLECTION COURTAULD

La collection Courtauld est à Paris, à la Fondation Louis Vuitton. C’est une des plus prestigieuses du monde. Constituée en quelques années, surtout de 1923 à 1929, par Samuel Courtauld, industriel anglais du textile d’origine française, elle est centrée sur l’impressionnisme et le post-impressionnisme, et compte quelques-uns des plus célèbres peintures de cette période. La plus emblématique est le Bal (...)



Policultures



Portfolio