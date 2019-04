AUBURTIN SUR LES PAS DE MONET

Pour ses dix ans, le Musée des Impressionnismes Giverny met en parallèle Claude Monet et un peintre beaucoup moins célèbre, Jean-François Auburtin. Un parallèle qui s’avère judicieux : le second supporte d’être mis face au premier, il n’en sort pas humilié, et le parallèle entre les deux est amplement justifié. Auburtin a 25 ans quand il découvre Monet à l’occasion, semble-t-il, d’une grande exposition (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio