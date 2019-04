POLITIQUE CULTURELLE EN FRANCE : ETAT DES LIEUX

PAR

Financer la culture , Cahiers français, mars-avril 2019, n°409, 130 pages, 8 Euros.

« Financer la culture » : sous ce titre quelque peu réducteur, les Cahiers français proposent une belle livraison, dense et informée. Huit textes, signés par des spécialistes reconnus (Nathalie Heinich, Françoise Benhamou, Guy Saez, Jean-Michel Tobelem, Nathalie Moureau, Vincent Cardon, François Moureau et Philippe Chantepie), permettent de dresser un véritable état des lieux de la politique culturelle. Rôle et missions de l’Etat ; budgets de l’Etat et des collectivités locales ; importance du mécénat ; accompagnement des artistes émergents ; question de l’intermittence ; effets désormais majeurs de la révolution numérique sont les principaux thèmes abordés. Les textes sont accessibles, mobilisent les informations et les recherches les plus récentes ; sont accompagnés d’une iconographie de qualité. Une double bibliographie (l’une consacrée aux travaux publiés par la Documentation française ; l’autre aux recherches et articles les plus récents) contribue à faire de ce dossier un outil de travail pour tous ceux, étudiants et acteurs des mondes de la culture, qui souhaitent actualiser leur connaissance sur un sujet plutôt absent de la sphère médiatique et du débat politique, à l’échelle nationale et européenne.

Philippe Poirrier