Culture, médias et pouvoirs dans le monde occidental

Elisa Capdevila, Culture, médias, pouvoirs, 1945-1991, Paris, La Documentation photographique, mai 2019, 64 pages, 9,90 Euros. La célèbre collection « La Documentation photographique », désormais éditée par les éditions du CNRS, propose une belle livraison qui permet de faire le point sur l’histoire de la culture au sein du monde occidental, Europe et Etats-Unis. Elisa Capedevila, jeune docteure en histoire culturelle, auteure notamment du livre Des Américains à Paris. Artistes et bohèmes dans la France d’après-guerre (Armand Colin, 2017), livre un texte de synthèse ; puis propose une série de dossiers documentaires. Dans l’histoire de l’Occident, la guerre froide marque une nouvelle ère. Avènement de la télévision, triomphe de l’American Way of Life, soulèvements de la jeunesse et des minorités, diffusion du rock, generalisation des festivals : jamais les pratiques culturelles n’avaient connu un tel bouleversement. Aiguillonnés par les modèles socialistes et par la peur nucléaire, les États-Unis et l’Europe de l’Ouest composent un monde nouveau où se redéfinissent les relations entre culture, médias et pouvoirs économiques et politiques, et où éclatent les frontières entre les arts, les genres et les acteurs. Les médias (cinema, radio et television) jouent un rôle majeur dans la circulation et l’appropriation culturelle par le plus grand nombre. La question des politiques culturelles, et ses différentes déclinaisons nationales, n’est pas oubliée. Un panorama renouvelé et synthétique qui de plus donne accès, caractéritique de cette collection à vocation pédagogique, à une iconographie de qualité. Philippe Poirrier