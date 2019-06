UN HAVRE DE PAIX

Une affaire de famille, et même de familles : un père et ses fils, un kibboutz, Israël. Les trois indissolublement liés, soudés par un état de danger permanent. C’est l’histoire que raconte le premier long métrage de l’Israélien Yona Rozenkier, Un havre de paix. Le père est mort, et on l’enterre. Mais il est toujours présent dans son absence, et tyrannique dans ses dernières volontés. Difficile de ne pas (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio