ANGE LECCIA A JUMIEGES

Ange Leccia expose à Jumièges. Ange Leccia est l’une des voix les plus fines et les plus sûres de l’art vidéo en France, Jumièges reste la ruine la plus belle du pays. Dans ce bord de Seine proche de Rouen, le vidéaste a installé ses paysages. Une série de panneaux à six volets, avec des ciels, des nuages, des levers et des couchers de soleil, des rivages. Six écrans, six états, six climats. Ça bouge et (...)



Policultures



