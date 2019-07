L’OSPITE, OU L’AGE INSTABLE

J’avais quarante ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. C’est au fond ce qu’aurait pu dire le héros du film de Duccio Chiarini, « L’ospite », et on sent que c’est aussi ce qu’aurait pu dire le réalisateur, qui dresse là un portrait de sa génération, prise entre instabilité sentimentale et instabilité professionnelle. Nous sommes aujourd’hui. Guido est universitaire, il a une (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio