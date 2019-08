SOMPTUEUSE TRILOGIE FLAMENCA

La Trilogie flamenca de Carlos Saura, réalisée entre 1981 et 1986, ressort en salle ce 7 août en versions restaurées. Ces trois films s’appuient sur trois œuvres majeures du spectacle et de la littérature : Noces de sang, d’après la pièce de Federico Garcia Lorca, Carmen, d’après Mérimée et Bizet, L’amour sorcier emprunté à Manuel de Falla. Elle est le fruit de la collaboration avec l’immense danseur et (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio