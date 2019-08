PARIS EST TOUJOURS PARIS

Paris est toujours Paris : voilà une jolie petite comédie qu’on ne peut plus regarder aujourd’hui avec les yeux du spectateur de son année de sortie, 1951. C’étaient alors les mois de la redécouverte de la paix et du bonheur qui va avec. Le regard d’aujourd’hui est celui de la nostalgie et du plaisir de voir, au-delà d’une histoire somme toute simplette, des images du Paris d’alors. Histoire simplette ? (...)



