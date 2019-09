L’ETE DE LA REVOLTE CONTRE LE "SURTOURISME"

L’été 2019 restera comme celui de nouveaux épisodes de canicule. Il sera aussi celui où apparaît au grand jour, plus que jamais, la remise en question de ce qu’on appelle désormais le « surtourisme » et les effets négatifs du tourisme de masse sur des sites trop visités : contestations de plus en plus vives des nuisances engendrées par les méga-paquebots (des Marseillais se sont joints au concert le 15 (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci !