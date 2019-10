NUMERO 203 OCTOBRE 2013

Page 3 : un budget en stagnation. Le budget du ministère de la culture s’établit exactement au même niveau que le précédent Page 4 : le pass culture à petits pas. Le grand projet culturel du Président de la République reste expérimental Page 5 : le Musée du Quai Branly fait le bilan de vingt ans d’acquisitions, exposition à l’appui Page 6 : La géographie du cinéma : un Français sur deux a un cinéma dans sa commune Page 7 : Somptueuse Trilogie flamenca. Les trois films nés de la complicité entre Carlos Saura et Antonio Gades sont ressortis. Page 8 : l’invasion des ours, de Buzzati à Mattotti. Page 9 : Paris est toujours Paris. Sous l’œil du réalisateur Luciano Emmer, le Paris d’après la Libération vu par des touristes italiens Page 10 : Bacon au-delà des mots. L’exposition Bacon au Centre Pompidou est l’un des événements de la rentrée Page 11 : Roger Ballen et son monde. L’artiste sud-africain installe son univers à Paris Page 12 : Marquet, le faux tranquille. A Sète, où il est exposé, le peintre est dans son élément. Page 14 : Ker-Xavier Roussel, au-delà des mythes, à Giverny. Page 15 : Vitry-sur-Seine célèbre les 50 ans de son prix de peinture Page 16 : entretien avec le poète irakien Haider Alfihan