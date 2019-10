LES RESERVES DU CENTRE POMPIDOU A MASSY

Le Centre Pompidou va installer ses réserves à Massy (Essonne). Le site devrait avoir une superficie de 22 000 mètres carrés, et abriter aussi les réserves du musée national Picasso-Paris. L’opération sera financée avec l’aide de l’Etat et des collectivités territoriales (Région Île-de-France, Département de l’Essonne, Communauté d’agglomération Paris-Saclay et Ville de Massy). L’opération sera réalisée (...)



Policultures



