TOULOUSE-LAUTREC, MODERNE ?

Que dire de Toulouse-Lautrec, dont tout le monde a au moins une image en tête ? Des choses simples. Il est peintre, et sa peinture vit. Il fait vivre ses sujets comme personne. Il est parfois, croirait-on, à la limite de la caricature. Mais non. Il ne caricature pas, comme le font un certain nombre de ses contemporains. Il dessine, il peint. Il prend, d’un personnage, une essence qu’il traite (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio