LES GESTES DE HARTUNG

C’est avec Hans Hartung que le musée d’art moderne de Paris réouvre ses salles d’exposition. Né à Leipzig en 1904 et mort en 1989 à Antibes, le peintre est une des figures les plus remarquables de l’abstraction produite en France, et aussi une très belle personnalité. Il n’avait pas fait l’objet d’une grande rétrospective dans un musée français depuis 1969, soit vingt ans avant sa mort. Vingt années qui ont (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio