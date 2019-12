PLUS DE LA MOITIE DES FRANÇAIS AIMENT LE JAZZ

Situation contrastée du jazz en France, si on en croit le sondage qui vient d’être réalisé par Harris Interactive pour la radio TSF jazz. Quand on les interroge, la majorité des Français disent l’aimer sans le connaître, et il dispose d’un socle solide sans doute vieillissant, mais moins que les idées reçues ne voudraient le faire croire. Une immense majorité des Français (74%) jugent le jazz agréable (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci !