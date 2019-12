DECOUVRIR HANS BALDUNG GRIEN

Hans Baldung (1484-1545) est largement oublié des Français, et c’est bien dommage, comme le prouve la grande et remarquable exposition que lui consacre le land de Bade-Wurtemberg à la Kunsthalle, musée des beaux-arts de Karlsruhe. Cet élève de Dürer et contemporain de Cranach et de Grünewald mérite qu’on s’intéresse à lui. Il n’a sans doute pas la virtuosité du dessin de Dürer, ni la profondeur (...)



