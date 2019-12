JEUNE JULIETTE

Juliette a quatorze ans, et les problèmes que connaissent les filles de son âge, compliqués de la séparation de ses parents et d’un physique difficile : elle est un peu grosse. Le film de la Québécoise Anne Emond, Jeune Juliette, raconte son histoire, dressant au passage quelques portraits émouvants ou savoureux, et plongeant le spectateur dans le quotidien d’une petite ville québécoise. Juliette (...)



Policultures



