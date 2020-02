CARDENAS DESSINATEUR

Le Cubain Agustin Cardenas (1927 - 2001) a fait la deuxième partie de sa carrière à Paris, où il s’est installé en 1955, dans la mouvance surréaliste. Sculpteur, il fut aussi dessinateur et peintre, et ce sont des dessins que montre la Maison de l’Amérique latine, à Paris. Il dessinait tout le temps, racontent son épouse Elena, commissaire de l’exposition, et un de ses fils. Mais celui-ci avance qu’il (...)



Policultures



