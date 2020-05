L’EPATANTE RENCONTRE D’AGNES VARDA ET DU FACTEUR CHEVAL

Le Palais idéal du facteur Cheval consacre une exposition à Agnès Varda et, quand on a vu cette exposition, on se dit que cette idée était lumineuse. Il y a, comme le dit le titre de l’exposition, des « correspondances » entre les deux personnages. Agnès Varda aimait écrire et recevoir du courrier, avait de ce fait une certaine tendresse pour les facteurs, et on voit aussi qu’autre chose les (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio