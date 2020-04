GREEN BOYS, HISTOIRE D’UNE AMITIE

Ariane Doublet est cinéaste, normande et militante de l’association Les lits solidaires, qui recueille et aide des migrants mineurs. Elle a rassemblé ces trois aspects de sa personnalité dans un film, Green Boys, qui, ne pouvant pour le moment sortir en salle, sera proposé à partir du 6 mai en vidéo à la demande sur UniversCiné et Orange, Canal VOD, iTunes/Apple TV, Google Play/Youtube, Filmo TV et (...)



