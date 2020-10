COUVRE-FEU : LE SPECTACLE VIVANT DEMANDE AIDES ET CONSIDERATION

Confusion et couacs dans la parole gouvernementale à propos du couvre-feu. Après la décision annoncée par le Président de la République, la ministre de la culture a plaidé pour une exception culturelle, et le ministre de l’économie s’est prononcé contre. Il a fallu que le Premier ministre confirme qu’il ne pouvait être question d’exception, mais tout cela fait un peu pagailleux. Reste donc au spectacle (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci !