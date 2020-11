LES ANNEES TCHEQUES DE MILOS FORMAN

Superbe idée : les premiers films de Milos Forman, ceux de ses années tchèques, sont réunis dans un coffret de trois DVD et Blu-ray. Ces films disent à la fois la genèse d’une œuvre, et un moment de l’histoire de l’Europe, ces années où à l’est une jeunesse impatiente attendait un frémissement de dégel et où, dans cette attente de printemps, la Tchécoslovaquie se donnait un cinéma frais et revigorant. De ce (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio