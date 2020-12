THERESE

Thérèse, d’Alain Cavalier, vient de ressortir en DVD en version restaurée, et retrouvera les salles de cinéma le 10 février. Le film est le plus grand succès de son auteur. A sa sortie en 1986, il a raflé des honneurs qu’il n’avait jamais connus en vingt-cinq ans de carrière : prix du jury au festival de Cannes 1986, et, en 1987, César du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, du (...)



