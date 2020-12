FERMETURES : COLERE ET MANIFESTATIONS De nombreuses organisations du spectacle vivant, dont on lira la liste ci-dessous, appellent à des manifestations dans plusieurs villes de France mardi 15 décembre, et font précéder ces manifestations du long communiqué suivant :

Les annonces du premier ministre du 10 décembre ont provoqué un élan de colère et d’incompréhension dans toutes les professions du spectacle et du cinéma. D’un seul coup, la promesse d’une demi-réouverture est devenue une prolongation de fermeture, au moins jusqu’au 7 janvier, et certainement au-delà. La méthode surprend et n’est pas acceptable : aucune concertation comme le recommande le conseil (...)



