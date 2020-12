LE FEMS PROTESTE CONTRE LA FERMETURE DES MUSEES La Fédération des écomusées et musées de société (FEMS) rejoint la longue cohorte des institutions et organisations qui protestent contre le prolongement de la fermeture des lieux de culture, soulignant à la fois le manque de dialogue du gouvernement, les effets négatifs de ce prolongement sur le lien social, si important pour les établissements que la fédération regroupe, et la situation financière des musées.

« Nos musées, écrit notamment la FEMS, se préparaient pourtant depuis plusieurs semaines à rouvrir leurs portes aux publics en toute conscience et responsabilité, pour garantir la sécurité des biens et des personnes, par des protocoles renforcés et en y engageant des moyens humains comme financiers. Cette annonce du gouvernement de prolonger la fermeture des équipements culturels et des musées en (...)



Policultures



