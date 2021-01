PASS CULTURE : INTERROGATIONS AU SENAT

Au Sénat, on s’interroge sur la généralisation du pass culture, actée dans le budget 2021 pour un montant de 59 millions d’euros, et confirmée par la ministre de la culture. Le groupe de travail sur le pass culture, indique la commission de la culture de la Haute Assemblée, « s’étonne de la décision de généralisation avant toute évaluation préalable d’ampleur ». Pour les sénateurs, « Alors que la plupart des établissements culturels sont fermés au public, cette annonce apparait avant tout motivée par la volonté de concrétiser, à la veille de l’élection présidentielle de 2022, la promesse faite par Emmanuel Macron en mars 2017 alors qu’il était candidat à la Présidence de la République. Elle s’inscrit dans la droite ligne du vote d’un budget de 59 millions d’euros en faveur de cet instrument dans le cadre de la loi de finances pour 2021, contre l’avis du Sénat. » Les membres du groupe de travail « jugent nécessaire d’attendre les résultats de l’évaluation qui sera conduite auprès de la première génération de bêta-testeurs qui sortiront du dispositif en juin prochain », et ils demandent « que ces résultats soient rendus publics et donnent lieu à un débat devant le Parlement. »