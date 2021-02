SISTER

Sister , en 2019, est le deuxième long métrage de la réalisatrice bulgare Svetla Tsotsorkova. L’histoire : une mère et ses deux filles qu’elle élève seule vendent des figurines en argile aux touristes, la fille aînée a une liaison avec un trafiquant de voitures mal dégrossi, et la plus jeune, pour s’évader, s’invente des histoires, qui vont finir par secouer l’existence des quatre. La réalisatrice mène (...)



Policultures



