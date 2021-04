ECOLIERS

Le réalisateur Bruno Romy a installé sa caméra et ses micros, pendant plusieurs mois, dans une classe de CM2 de sa ville de Caen. En est sorti un film, Ecoliers, qui est la chronique de ces mois au plus près des élèves. Au plus près en effet parce que la caméra saisit les visages, et que les micros savent se faire gentiment indiscrets. La classe y est saisie dans l’intimité de son quotidien, que le (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio