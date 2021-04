LE LIVRE ET SES FÊTES

PAR

Ce 24 avril, en France, c’est la fête de la librairie indépendante. Elle suit d’un jour la fête mondiale du livre, le samedi étant un meilleur jour pour le commerce. Les Catalans, il y a quelques décennies, ont inventé une fête belle et poétique, la fête du livre, qui se tient toujours, depuis sa création, le 23 avril, jour de la Saint-Georges, patron de la Catalogne. Ce jour-là, la tradition veut que les hommes offrent une rose aux femmes, et les femmes un livre aux hommes. La tradition s’est adaptée aux mœurs, et aujourd’hui un homme peut offrir un livre à une femme, même si, on le sait, elle en a moins besoin que lui puisqu’elle est plus grande lectrice. Mais enfin, la tradition résiste, et la fête reste belle.

Il y a un peu plus de vingt ans, un Catalan devenu directeur général de l’UNESCO a fait de ce 23 avril la fête mondiale du livre. Et voilà comment, aujourd’hui, par la mauvaise grâce du commerce et de la technocratie réunis, on se retrouve avec une fête de la librairie indépendante, alors que la fête mondiale du livre est devenue une fête du droit d’auteur. Les bons clients des libraires français se verront offrir un livre célébrant les quarante ans de la loi Lang sur le prix unique du livre.

Loin de nous de ne pas considérer à leur juste valeur la librairie indépendante et le droit d’auteur. La première, sauvée en France par la loi Lang en effet, occupe une place centrale dans nos pratiques de lecteurs, et nous avons besoin d’elle. Quant aux droits d’auteur, il s’agit hélas d’un combat permanent contre des partenaires plus puissants ; le sort fait au rapport Racine prouve cette année que le rapport de forces est encore mauvais. Mais enfin, on aimerait tant que ces journées servent simplement, et magnifiquement, à célébrer le plaisir de lire et d’offrir des livres. C’est trop demander ?

Philippe Pujas