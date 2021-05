LES ANNEES LANG : DITS ET ECRITS. PAR

Jack Lang, Une révolution culturelle – Dits et écrits , édition établie par Frédéric Martel, Paris, Robert Laffont, Collection Bouquins, 1312 p, 32 Euros. Frédéric Martel, professeur à l’Université des arts de Zürich et animateur de l’émission Soft Power sur France Culture, a pris l’heureuse initiative de réunir les textes de Jack Lang, notamment ses principaux discours, ainsi que les notes que le ministre de la Culture envoyait régulièrement au président de la République François Mitterrand. Si ce corpus couvre toute la carrière de Jack Lang, depuis ses débuts comme fondateur du festival de théâtre de Nancy, ce sont les années où il exerce rue de Valois qui constituent le cœur de ce gros volume. Un long entretien avec Jack Lang constitue une sorte d’introduction à ce riche corpus documentaire et archivistique, déjà connu des chercheurs, mais qui est, pour la première fois, désormais accessible à un plus large lectorat. Ces précieux documents permettent de saisir l’extrême volontarisme de Jack Lang, ses combats pour faire advenir une politique culturelle plus démocratique, davantage ouverte aux attentes des contemporains. Le soutien à la création artistique est une constante forte. On saisit mieux combien le soutien de François Mitterrand a été essentiel. Evidemment, ce corpus doit être contextualisé afin d’éviter une lecture naïvement positiviste de ce volume. A ce titre, on (re)lira avec profit l’excellente biographie de Laurent Martin (Jack Lang, une vie entre culture et politique, Complexe, 2008), en attendant l’ouvrage collectif, édité par La Documentation française, Les années Lang. Une histoire des politiques culturelles. 1981-1993 qui sera en librairie le 11 mai prochain. Philippe Poirrier