CONTES CRUELS DE LA JEUNESSE

Contes cruels de la jeunesse, qui ressort en France en version restaurée en blu-ray et DVD soixante ans après avoir été tourné par le Japonais Nagisa Oshima, est un film plein de violence, de sexe et de désespoir. C’est le cri de colère d’un jeune homme de 28 ans, qui fait son entrée en cinéma en dénonçant à la fois la société japonaise telle qu’elle est sortie de la guerre et de la défaite, et le cinéma (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci !