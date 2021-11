PARIS ATHENES AU LOUVRE Une exposition au Louvre raconte "l’histoire de la Grèce moderne", de 1675 à 1919, et la part qu’y prend la France.

Deux cents ans qu’a commencé la guerre de libération de la Grèce, deux cents ans aussi que la Vénus de Milo est entrée au Louvre. Double occasion que ces anniversaires pour braquer le projecteur sur cet extraordinaire siècle grec, qui fut celui de l’indépendance et celui des grandes avancées archéologiques. Les deux étant du reste liés : la cause grecque a trouvé de nombreux soutiens en Europe, et cette (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio