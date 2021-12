Festivals, territoire et société PAR

DJAKOUANE Aurélien et NEGRIER Emmanuel, Festivals, territoire et société, Paris, Presses de Sciences Po-DEPS, 2021, 227 pages, 22 Euros La « festivalisation de la culture » est l’un des phénomènes marquant des dernières décennies en France, comme dans l’ensemble des pays européens. Depuis dix ans, l’équipe animée par le politiste Emmanuel Négrier a multiplié les recherches afin de mieux comprendre la place des festivals dans l’éco-système culturel. Cet ouvrage, co-édité par les Presses de Science Po et le DEPS du ministère de la culture, constitue une synthèse commode et permet de comprendre l’empreinte territoriale et sociale des festivals, au-delà de leur caractère éphémère. Cinq entrées sont analysées avec précision, en mobilisant les outils des sciences sociales : les indicateurs socio-économiques, les publics, les partenaires, l’utilisation des réseaux sociaux et la place du bénévolat. Le festival n’est pas seulement un élément de l’offre culturelle, plus ou moins inséré dans le catalogue des politiques culturelles de l’Etat et des collectivités territoriales. Il est aussi, si on mobilise une approche anthropologique, une forme singulière de pratique culturelle, recherchée pour l’expérience sociale et culturelle qu’elle procure. Il fonctionne également comme marqueur territorial, mettant en jeu de nombreuses interdépendances locales ; participant dans certains cas à la construction de nouvelles identités locales. Un ouvrage indispensable pour tous ceux qui veulent comprendre le fonctionnement du paysage culturel et qui s’interrogent sur l’avenir des politiques culturelles. Philippe Poirrier