UNE CINQUANTAINE DE CANDIDATS AU PATRIMOINE IMMATERIEL DE L’UNSCO

48 demandes d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité sont au programme de la session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, qui se réunit en visioconférence du 13 au 18 décembre. Le comité doit par ailleurs examiner cinq demandes d’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et cinq propositions d’inscription au Registre des bonnes pratiques de sauvegarde. : • un programme de sauvegarde de l’art de la calligraphie en Iran • la promotion des modes d’alimentation traditionnels au Kenya • la sauvegarde des jeux traditionnels nomades au Kirghistan • un programme « écoles des traditions vivantes » aux Philippines • enfin, présenté par l’Allemagne et le Danemark, le modèle de cohabitation entre cultures différentes dans la région du Schleswig. Le comité d’experts a conseillé de renvoyer à une future session ce dernier dossier. Comme son nom l’indique, le registre des bonnes pratiques, qui comptait avant cette session 25 éléments provenant de 22 pays, a valeur d’exemple pour les autres communautés ayant à gérer un patrimoine immatériel. Les demandes d’inscription sur la Liste représentative comptent comme à l’accoutumée un fort contingent de musiques et de danses traditionnelles : chant à plusieurs voix en Bulgarie, rumba au Congo, chant et danse du tambour des Inuits au Danemark, pasillo eu Equateur, orchestre de percussions en Indonésie, chant populaire maltais, danse populaire mongole, etc. Plusieurs dossiers sont liés à des traditions religieuses. La fournée 2021 a aussi, comme il se doit, son contingent d’artisanat traditionnel : construction de pirogues des Iles Caroline, broderie en Palestine, poterie au Pérou, tapis traditionnels au Sri Lanka… Avant cette session, la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité comptait 492 éléments provenant de 128 pays,