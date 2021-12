EUROPE 51

Europe 51, tourné par Roberto Rossellini en 1951, ressort en salles ce 5 janvier. Le réalisateur a rencontré Ingrid Bergman, qui sera la vedette de ce film après avoir été celle de Stromboli, et avant d’être, un an plus tard, celle du Voyage en Italie. Deux chefs-d’œuvre qui éclipsent un peu cet autre chef-d’œuvre étrange et troublant qu’est Europe 51. La grande Suédoise y incarne Irène, l’épouse d’un (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio