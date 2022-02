LE SUBTIL WHISTLER AU MUSEE D’ORSAY

En 1866, le peintre James McNeill Whistler (1843 – 1903) est allé en 1866, pour une sombre histoire de ventes d’armes, à Valparaiso. La ville était à feu et à sang. Le peintre en a ramené des toiles montrant un port à l’atmosphère paisible. L’une de ces toiles, Symphonie en gris et vert : l’Océan, est présentée jusqu’au 8 mai au musée d’Orsay, avec quatre autres, trois pastels et douze eaux-fortes provenant (...)



