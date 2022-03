ALBERT EDELFELT, LE FINLANDAIS LUMINEUX

Albert Edelfelt est né en 1854 dans la petite ville finlandaise de Porvoo. Il avait la vocation de la peinture, et que fait-on quand on est finlandais et déterminé à bien apprendre son art ? On vient à Paris. Ce que fit le jeune Albert, après de premières formations à Helsinki et à Anvers. Il vient à Paris apprendre ce qui est alors le sommet du genre, la peinture historique. Il l’apprend bien, mais (...)



