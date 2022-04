PAR

HARVEY Fernand, Histoire des politiques culturelles au Québec 1855-1976, Québec, Septentrion, 2022, 444 pages.

Dans cet ouvrage, l’historien et sociologue Fernand Harvey, professeur associé à la Chaire Fernand-Dumont sur la culture de l’INRS, explore la période qui précède la “Révolution tranquille”, soit plus d’un siècle de 1855 à 1960. La méthode retenue interroge à la fois la vision culturelle des acteurs politiques, l’évolution des structures administratives et le rôle des acteurs culturels. L’intervention encore mal assurée de l’État se manifeste alors dans le domaine de l’enseignement des arts, la création d’institutions culturelles, l’aide aux écrivains, aux artistes et aux scientifiques ainsi que dans la protection du patrimoine. Une seconde partie consacrée aux années 1961-1976 met en lumière la place croissante de la culture dans le débat public, la difficile affirmation du nouveau ministère des Affaires culturelles au sein de l’appareil d’État et, également, les relations fédérales-provinciales conflictuelles en matière de culture et de communication.

Plusieurs liens avec la France et ses politiques culturelles sont perceptibles, dans la longue durée : la loi de 1913 sur le patrimoine, les bourses de perfectionnement en France, le modèle français pour la création des écoles de beaux-arts de Montréal et de Québec, les Conservatoires de musique et d’art dramatique, l’Institut scientifique franco-canadien de l’entre-deux guerres, les relations entre le ministère français de la Culture et le ministère des Affaires culturelles du Québec au cours des années 1960, sans oublier les nombreuses coopérations franco-québécoises. On peut aussi constater l’importance de l’influence française dans l’élaboration des politiques culturelles du Québec pour des raisons identitaires, question de se démarquer du Canada anglais et des États-Unis. Le Québec a ainsi développé un modèle hybride entre le Arm’s Lenth britannique et le modèle français d’un ministère de la Culture.

Philippe Poirrier