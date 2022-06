LA MAMAN ET LA PUTAIN

Jean Eustache a choisi de mourir, en novembre 1981. Il avait 43 ans. Avant de mourir, il a laissé quelques documentaires remarquables par leur ton, et deux grands films incandescents, La maman et la putain (1973) et Mes petites amoureuses (1974). Deux films longtemps inaccessibles pour des problèmes de droits. Ces problèmes sont réglés, et le premier est ressorti en salle le 8 juin, 49 ans après (...)



Policultures



