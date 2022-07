JESUS LOPEZ

Jesus Lopez, de l’Argentin Maximiliano Schonfeld, est un de ces films qu’on juge pas complètement réussis mais auxquels on trouve un « quelque chose ». On comprend ce que le réalisateur a voulu faire, on pense que le résultat n’est pas à la hauteur des intentions, mais il reste du film, après le mot fin, le sentiment qu’on n’a pas perdu son temps. Sans doute parce qu’on a découvert un univers physique et (...)



