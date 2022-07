STRASBOURG CAPITALE MONDIALE DU LIVRE 2024

L’UNESCO a choisi Strasbourg pour être capitale mondiale du livre en 2024. La capitale alsacienne succédera à Guadalajara en 2022 et Accra en 2023. « Les villes désignées Capitale mondiale du livre par l’UNESCO, rappelle l’organisation, s’engagent à promouvoir le livre et la lecture pour tous les âges et tous les groupes de population, à l’intérieur et au-delà des frontières nationales, et à organiser (...)



Policultures



